قريبا .. بن سلمان وبن زايد في اليمن لتقديم فروض الطاعة

2019/08/19 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رغم ان الامارات والسعودية تتشبثان بكل قشة خلال العام الماضي لاسيما خلال الاشهر الاخيرة للخروج من مستنقع اليمن بفضل وساطة المنظمات الدولية ،

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