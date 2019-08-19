القبض على داعشيين في نينوى أحدهما فجر مفخخة في تلعفر

2019/08/19 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… ألقت قوة أمنية القبض على داعشيين في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية كانا […]

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