محافظ المثنى يعلن رفضه إعادة مدير عام صحة المحافظة لمنصبه ويطالب عبد المهدي بالتدخل

2019/08/19 | 23:40

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بغداد اليوم _ المثنى

أعلن محافظ المثنى، احمد منفي، الاثنين (19 اب 2019)، رفضه اعادة حسين علي موسى، لمنصب مدير عام صحة...





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