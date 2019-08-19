مكتب الحشد في ذي قار يستقبل الوجبة الاولى من حجاج ذوي الشهداء والجرحى (صور)

2019/08/19 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت هيئة الحشد الشعبي في ذي قار، الاثنين، الوجبة الاولى من حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والجرحى.وذكر موفدنا، ان مكتب الحشد في ذي قعر استقبل ١١٦ حاجا في مطار البصرة الدولي حيث تم نقلهم الى مقر الهيئة وسط اجراءات امنية ولوجستية، مشيرا الى ان العشرات من ذوي الحجاج تجمهروا امام مبنى الحشد ...

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