2019/08/19 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كرمانشاه، غربي ايران، هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين ايران والعراق لاعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا.

وعلى هامش الاجتماع الذي عقد في مقر مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه لبحث البني التحتية حول اقامة مراسم الاربعينية قال بازوند انه “ونظراً الى دور منفذ سومار الحدودي التنموي لدى محافظتي كرمانشاه وديالى فان العراقيين خاصة المسؤولون في محافظة ديالى يحرصون على اعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية”.

وتابع ان “الجهود جارية حاليا لاعادة فتح الجزء العراقي من هذا المنفذ بنهاية الاسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي”، مبينا ان “اجتماعا عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس هذه المحافظة على حدود سومار، اذ قدم الجانب العراقي مقترحات بهذا الشان.

وبحسب محافظ كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة من السلع والبضائع الى العراق یومیا عبر منفذ سومار وبالتالي فان العراقيين يسعون لعدم اغلاقه؛ مشيرا الى قضية اضفاء طابع رسمي على منفذ سومار حيث جرت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الايراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً.. اعادة فتح منفذ سومار الحدودي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريباً.. اعادة فتح منفذ سومار الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).