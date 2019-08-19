الغاء التاشيرة وإعادة فتح منفذ خسروي بين ايران والعراق

2019/08/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وكيل وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني الغاء تاشيرات الدخول واعادة فتح منفذ خسروي الحدودية بين ايران والعراق بانهما جاءا في اطار التعاون ال...

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