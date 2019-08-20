2019/08/20 | 00:01

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بندر تشارك العلوميين وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بمنحهم مخصصات الخطورة

مقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية، تشارك العلوميين وقفتهم الاحتجاجية

للمطالبة بمنحهم مخصصات الخطورة أسوة بإقرانهم من ذوي المهن الصحية.

شاركت النـائب عـن دولـة القـانون مقرر لجـنة الصحة والبيئة

النيابية الدكتورة صفاء مسلم بندر، في مستشفى الفيحاء العام، الوقفة

الاحتجاجية للعلوميين العاملين في دائرة صحة البصرة للمطالبة بمنحهم

مخصصات الخطورة، أسوة بإقرانهم من ذوي المهن الصحية.

وقالت د.صفاء ان "كوادر العلوميون العاملون في المؤسسات الصحية

ومستشفيات المحافظة، نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإضافة مخصصات

الخطورة أسوةً بزملائهم من ذوي المهن الصحية".

وأضافت ان "مجلس الوزراء أصدر قرار رقم (٦١) لعـام ٢٠١٩، المتضمن

منح مخصصات خطورة بنسبة (٣٠%) لذوي المهن الصحية، لكن لم يشمل

العلوميون العاملون في قطاع الصحة".

مطالبةً "مجلس الوزراء ووزارة الصحة والمالية، باعادة النظر في

القرار، لشمولهم بالمخصصات التي أقرها المجلس".

لافتةً الى "مفاتحتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، للنظر

بقرار رقم (٦١) لعـام ٢٠١٩، لشمول للعلوميين بمخصصات الخطورة التي

أقرها مجلس الوزراء".

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