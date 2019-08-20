شاهد.. لحظة إطلاق النار على عامل بمحطة لتعبئة الوقود في السليمانية

2019/08/20 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اقدم شاب على قتل عامل بمحطة لتعبئة الوقود في السليمانية.

ويظهر شريط الفيديو كسف اخرج الجاني سلاحه من داخل دراجته النارية بعد ان قام عامل محطة تعبئة الوقود بتزويد خزان الدراجة بالنزين.وأطلق الجاني النار على العامل وارداه قتيلا لسرقة حفنة من المال كانت بحوزة الجاني.يشار الى ان القوات الامنية في مدينة السليمانية قد القت القبض على الجاني.انتهى

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