2019/08/20 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن اتحاد الكرة، نتائج اجتماع مكتبه التنفيذي بشأن مصير مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش.

وقال مدير الدائرة الاعلامية في الاتحاد المركزي لكرة القدم، حسين الخرساني في تصريح صحفي عقب الاجتماع مساء الأثنين ان "الاجتماع ناقش بشكل مسهب بشأن مصير المدرب ولم نتخذ اي قرار، لا إقالة ولا تجديد لكاتانيتش وسنتجمع في اليومين المقبلين معه بخصوص ذلك".وشدد "لابد ان يكون هناك إعادة نظر في العقد مع المدرب واضافة فقرات وضمنها ربما إضافة مساعد مدرب ومستشار مع المدرب".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعه بشأن مصير كاتانيتش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعه بشأن مصير كاتانيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).