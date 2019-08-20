بالارقام والمعلومات.. صالات القمار والملاهي ومراكز التجميل والمساج والجهات التي تقف وراءها

2019/08/20 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمد النظام المباد قبل العام 2003 في العراق، الى انتهاج سياسة تدعم نشر الفساد بصورة غير مباشرة، والاعلان عن احتضان مشروع الحملة الايمانية من جانب

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