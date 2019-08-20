"أين هدف السومة؟".. غضب لتجاهل نجم سوريا من جائزة بوشكاش

2019/08/20 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أثارت قائمة المرشحين التي أعلنها اتحاد الكرة الدولي (فيفا) لنيل جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف خلال الموسم الماضي، غضبا جماهيريا عربيا واسعا، بسبب تجاهل

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