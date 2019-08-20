2019/08/20 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اليوم ابوجا في نيجيريا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلفيديو_ اليوم ابوجا في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلفيديو_ اليوم ابوجا في نيجيريا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلفيديو_ اليوم ابوجا في نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).