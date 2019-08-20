اتحاد الكرة يكشف أهم التعديلات المقترحة على عقد كاتانيتش

2019/08/20 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار، أهم فقرات التعديل المقترحة على عقد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش.

وقال جبار في تصريح صحفي ان "اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد مساء الأثنين خصص لإضافة فقرات الى بنود عقد المدرب وجرى لذلك تكليف رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود وعضو الاتحاد فالح موسى ويحيى زغير " مبينا ان "أهم المقترحات هو تعهد المدرب بالتأهل لكأس العالم 2022".وبين ان "هذه المقترحات تخص تصفيات التأهل لكأس العالم وعلى المدرب الموافقة بها من عدمه اي يعطي تعهدات بذلك اذا وافق عليها لاسيما وانه قال خلال تقديمه للاعلام بان هدفه الوصول بالمنتخب العراقي الى المونديال".أكد جبار "لا يوجد تعديل على القيمة المالية لعقد المدرب وانما فقرات تخص الجوانب الفنية".وعقدت لجنة المنتخبات في الاتحاد مساء الأحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة مصير كاتانيتش، وتحديد ذلك بالبقاء مع المنتخب من عدمه للمرحلة المقبلة.وينتهي عقد مدرب منتخب العراق لكرة القدم، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، في الوقت الذي تنتظر أسود الرافدين مباراة مهمة بافتتاح التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، وذلك عندما يواجه المنتخب البحريني بالخامس من الشهر ذاته في المنامة، لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.انتهى

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