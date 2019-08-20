الإنسان حجر قبيح يحتاج الى نحات

2019/08/20 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان نجم ‏نحن نمتلك أثمن وأغلى جهاز في هذا الكون وهو (العقل)، لكن هناك من يرفض أستخدامه، وهناك من لا يريد ان يضبطه على موجة إيجابية او سليمة.أن (العقل) لدى الإنسان من اجمل وأهم الأعضاء وبإمكانك أن تميز نفسك عن بقية الكائنات عن طريق هذا العضو المهم.كلنا نعرف بأن هذا العضو مسؤول عن …

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