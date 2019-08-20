فرق الطب الشرعي تفتح 235 قبراً في قرية كوجو الإيزيدية

2019/08/20 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ متابعة انها الساعة السادسة صباحا وعامل الطب الشرعي بردائه السروالي الابيض عند قبر جماعي في قرية كوجو الايزيدية يقوم بوضع العظام الهشة ليد بشرية في كيس ورقي بني اللون.عظم فك مع اسنان ما تزال سليمة ملقى جانبا مع زوجي أحذية زرقاء ملتوية مرمية مطمورة في الارض أيضا .الفريق المكون من …

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