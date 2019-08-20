2019/08/20 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، اعلان يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية.

وجاء قرار مجلس المحافظة اعتبار يوم غد عطلة للدوائر التابعة له، احتفالاً بعيد الغدير، مستثنياً الدوائر التابعة للتربية والصحة.

يشار الى ان عدة محافظات اعلنت يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية، وهي كربلاء وواسط وميسان وبابل والديوانية وذي قار والبصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة بغداد يعلن الثلاثاء عطلة رسمية) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة بغداد يعلن الثلاثاء عطلة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).