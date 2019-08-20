بالفيديو.. ملعب الحبيبية.. {لوحة فنية} تفتتح قريبا

2019/08/20 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد ملعب الحبيبية في بغداد للافتاح قريبا بعد وضع اللمسات النهائية عليه.

ويعد هذا الملعب من الملاعب المعول عليها لكي تكون عامل مساعد في عملية رفع الحظر عن الاراضي العراقية من خلال بناء ملاعب رصينة تقنع الفيفا في استقبال العراق للمحافل الدولية.





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