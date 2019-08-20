أبو رغيف: نعيب الازدواجية في مواقف الكتل السياسية الذين يمارسون دورين في آن واحد

2019/08/20 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم تيار الحكمة الوطني، نوفل أبو رغيف، ان التيار يعيب الازدواجية في مواقف بعض الكتل السياسية الذي يمارسون دوين في آن واحد.

وقال ابو رغيف في تصريح متلفز، إننا "لا نزال مستمرين في ما اتخذناه من قرار ولنا الآن شهرين ونيف مضى على اعلاننا المعارضة السياسية الوطنية الدستورية البناءة".واضاف: "نعتقد ان الامور بالنسبة لنا تسير بشكل سلس وانسيابي وواضح وكرة الثلج تكبر يوما بعد يوم والمواقف تزداد وضوحا ولكننا نعيب وننتقد الازدواجية السياسية ببعض مواقف الاخوة من الفرقاء والشركاء والحلفاء الذين يمارسون دورين في آن واحد وهم في فريق الموالات الداعم للحكومة ويحاولون التنصل ونستمع اليوم لمختلف الكتل وهي تتحدث عن انتقاد ومحاولات تنصل مع قرب انتخابات مجالس المحافظات".وتابع: "نحن معارضة سياسية معلنة بشكل صريح وواضح وهناك فهم خاطئ لمفهوم المعارضة فقد حاولنا مراراً ايضاحه وهو ان البعض يرى بانه علينا ان نكون نداً او خصماً للحكومة، بينما نحن من جنس النظام السياسي ولسنا من خارجه ونحن لا نسعى لتبديل النظام فنحن معارضة على الحكومة والفريق والكابينة الحكومية".



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