تهنئة الشيخ الأمين.. بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير

2019/08/20 | 01:08

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هنأ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، جميع المسلمين بمناسبة عيد الغدير المبارك، متمنيا للجميع ايام سعيدة ومباركة، مبتهلا

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