استحواذ أمريكي تركي على الصادرات المصرية

2019/08/20 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استحوذت خمس دول على ثلث الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وباتت أكبر الدول المستوردة من مصر.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر،

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