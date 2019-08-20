2019/08/20 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسه فيض الزهراء “عليها السلام” في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار برعاية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي عن مساهمتها بتزويج ( 17الشباب) تحت شعار (حبا بعلي ) .وقال مسؤول مؤسسه فيض الزهراء مشتاق الغزي تمكنت مؤسستنا بالمساهمة بتزويج (17الشباب) تحت شعار (حبا بعلي ) ضمن مشروع الإمام الحجه عج لتزويج الشباب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحت شعار (حبا بعلي ) مؤسسه فيض الزهراء ع تساهم بتزويج عدد من الشباب النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت شعار (حبا بعلي ) مؤسسه فيض الزهراء ع تساهم بتزويج عدد من الشباب) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت شعار (حبا بعلي ) مؤسسه فيض الزهراء ع تساهم بتزويج عدد من الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).