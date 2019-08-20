محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي لمناسبة عيد الغدير

2019/08/20 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد ان مجلس محافظة العاصمة اصدر امرا اداريا يقتضي تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم الثلاثاء بمنا...

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