2019/08/20 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعةهددت المملكة المتحدة، الاثنين، إيران بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال خالفت ناقلتها المفرج عنها الضمانات المقدمة من قبل السلطات الإيرانية.

وذكر متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة، أن “المملكة المتحدة أحيطت علما بأن سلطات جبل طارق تلقت من إيران ضمانات بأن الناقلة Grace 1 التي تم تغيير اسمها عقب الإفراج عنها إلى Adrian Darya-1، لن تتوجه إلى سوريا”.

وتابع المتحدث: “يتعين على إيران الوفاء بالضمانات التي قدمتها، ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لإيران أو لأي جهة أخرى بتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية المفروضة على نظام استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه”، وذلك في إشارة إلى الحكومة السورية التي تحملها بريطانيا ودول غربية أخرى المسؤولية عن سلسلة حوادث كيميائية مثيرة للجدل.

وشددت الوزارة على “غياب أي مجال للمقارنة بين توقيف الناقلة الإيرانية في جبل طارق بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية، واحتجاز إيران في وقت لاحق من الشهر الماضي الناقلة البريطانية Stena Impero أثناء عبورها مضيق هرمز بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة”، داعيةً إلى “احترام حرية الملاحة للشحن التجاري البحري والالتزام بالقانون الدولي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تهدد إيران: لن نقف مكتوفي الايدي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تهدد إيران: لن نقف مكتوفي الايدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).