زكي رضا - سائرون .. لا آمال ولا تحدّيات

2019/08/20 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا كتب المحرر السياسي في صحيفة طريق الشعب الناطقة بإسم الحزب الشيوعي العراقي الصادرة في الثامن من آب / أغسطس 2019 ، وتحت عنوان (تحالف سائرون ..الآمال والتحديّات)، إفتتاحية العدد والتي تعبّر عادة كأية إفتتاحية لأي صحيفة عن رأيها ووجهة نظرها من حدث أو موقف سياسي تجاه قضية ما، ولمّا كانت الصحيفة ناطقة بإسم الحزب الشيوعي العراقي فأنّ الإفتتاحية في هذه الحالة تعبّر عن رأي الحزب تجاه تحالف سائرون التي تن......

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