كوهين ينشر كتابا “سرياً للغاية” للمخابرات العراقية يخص اسرائيل

2019/08/20 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاكاديمي الاسرائيلي ايدي كوهين كتابا “سريا” لجهاز المخابرات العراقية، يخص الجدل حول العلاقة بين شخصيات عراقية واسرائيل.

ورد كوهين على الكتاب على حسابه بتويتر، “رد مجلس الوزراء العراقي 🇮🇷 ضعيف و هش وليس رداً وافياً ولا كافياً على أسئلة مجلس النواب العراقي..



وكاتبين تحت سري للغاية بعد، إذا كان ما تدعون صحيح أنشروا لشبه البرلمان أو نادي الحرامية العراقي بيانات الخروج والدخول للنواب عبر مطار بغداد بالتواريخ إذا كنتم تستطيعون”.

رد مجلس الوزراء العراقي 🇮🇷 ضعيف و هش و ليس رداً وافياً ولا كافياً على أسئلة مجلس النواب العراقي ..



و كاتبين تحت سري للغاية بعد ، إذا كان ما تدعون صحيح أنشروا لشبه البرلمان أو نادي الحرامية العراقي بيانات الخروج والدخول للنواب عبر مطار بغداد بالتواريخ إذا كنتم تستطيعون ..



👎🏻 pic.twitter.com/TeILLVRBhU

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) August 19, 2019

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