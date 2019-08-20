2019/08/20 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المسلمون إحياء مراسم زيارة عيد الغدير الأغر في النجف الأشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



المسلمون يبدأون أحياء مراسم زيارة عيد الغدير الأغر في النجف الأشرف النعيم نيوز.

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