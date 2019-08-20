أنا غديري..!

2019/08/20 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابراهيم السراج

لم يكن عيد الغدير يوما اعتياديا في حياة ألأمة الإسلامية باكملها .بل هو تمسك حقيقي بمبادئ الدين الاسلام المحمدى الحقيقي وانعطاف كبير في حياة

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