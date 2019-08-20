10 لجان لمراقبة الوزارات وعقارات الدولة

2019/08/20 | 01:56

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بغداد / الصباح

افصحت لجنة النزاهة النيابية عن تشكيل 10 لجان فرعية تراقب الوزارات ودائرة عقارات الدولة، بينما تعمل حاليا على جمع معلومات بشأن الاموال التي صرفت في محافظتي نينوى وواسط.

وقال رئيس السن للجنة هشام السهيل، في تصريح صحفي: إن لجنته "شكلت 10 لجان فرعية تعمل على مراقبة الوزارات ودائرة عقارات الدولة كجزء من عمل مجلس النواب ولجنة النزاهة الرقابي".

وأضاف، أن "اللجنة استضافت رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الدائرة القانونية وحثتهما على الاسراع في الاجابة عن جميع الكتب التي ترسل اليهما"، مبينا أن "بعض دوائر الدولة ومنها هيئة النزاهة تماطل في سرعة الاجابة عن الاسئلة والكتب التي ترسل من قبل اللجان

الفرعية".

ولفت السهيل إلى أن "اللجان المشكلة تعمل حاليا على جمع معلومات عن الاموال التي صرفت داخل محافظة واسط ونينوى واين صرفت هذه

الأموال".

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