"حماس" تعلن النفير العام في جمعة "لبيك يا أقصى"

2019/08/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النفير العام يوم الجمعة المقبل، جمعة" لبيك يا أقصى"، للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان لها إن

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