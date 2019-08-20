يوم الغدير في السماء اشهر منه في الارض

2019/08/20 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد كامل عودة

عيد الغدير لايحتاج الى مقدمات للتعريف عن ذلك اليوم العظيم، فهو معروف لدى الجميع وقد ذكر في جميع مصادر التاريخ ولجميع المذاهب ،

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