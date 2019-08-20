صالح يشدد على تطوير العلاقات مع روسيا وألمانيا وجورجيا

2019/08/20 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

شدد رئيس الجمهورية على أهمية الارتقاء بالعلاقات التي تربط العراق بروسيا الاتحادية والمانيا وجورجيا، متمنيا لسفرائها المعتمدين النجاح في مهام عملهم.

وأفادت بيانات رئاسية، تلقتها "الصباح"، بأن الرئيس صالح بحث، خلال استقباله سفير جمهورية روسيا لدى العراق مكسيم مكسيموف، "مستجدات الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن العلاقات بين البلدين".

وأكد صالح "ضرورة توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية بما يخدم المصالح المشتركة"، متمنياً للسفير "النجاح في مهام

عمله".

بدوره شدد السفير مكسيموف على "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص حكومته على تطويرها بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين".

كما أكد رئيس الجمهورية، أثناء تسلمه أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى العراق اوله ديل، "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، متمنياً للسفير ديل "النجاح في مهام عمله".

من جانبه، جدد السفير الألماني "حرص حكومته على تعزيز العلاقات وتطوير الشراكة الاقتصادية والثقافية مع العراق".

وفي السياق، لفت الرئيس صالح إلى "ضرورة تطوير علاقات الصداقة مع جمهورية جورجيا وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشار صالح، خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجورجي الجديد لدى العراق زازا كانديلاكي، إلى "أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة"، متمنياً للسفير "النجاح في مهام

عمله".

في حين جدد السفير كانديلاكي "حرص حكومته على بناء علاقات متميزة مع العراق بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين".

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