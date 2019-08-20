2019/08/20 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 1 ) مقدمة : 1 ـ عبد الرحمن بن الجوزى كان مولد فى بغداد ومماته فيها.مولده بعد موت الغزالى بخمس سنوات .صار ابن الجوزى أكبر مؤرخ ومدث وقصّاص وفقيه فى عصره فى القرن السادس الهجرى وأغزرهم بما كتبه من مؤلفات فى التاريخ والفقه.2 ـ كان فقيها حنبليا شهد خفوت نفوذ الحنابلة لصالح التصوف ، الدين الأرضى الآخذ فى الصعود .وفى ......

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