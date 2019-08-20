2019/08/20 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 1 ) مقدمة : 1 ـ عبد الرحمن بن الجوزى كان مولد فى بغداد ومماته فيها.
مولده بعد موت الغزالى بخمس سنوات .
صار ابن الجوزى أكبر مؤرخ ومدث وقصّاص وفقيه فى عصره فى القرن السادس الهجرى وأغزرهم بما كتبه من مؤلفات فى التاريخ والفقه.2 ـ كان فقيها حنبليا شهد خفوت نفوذ الحنابلة لصالح التصوف ، الدين الأرضى الآخذ فى الصعود .
وفى ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 1 )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مولده بعد موت الغزالى بخمس سنوات .
صار ابن الجوزى أكبر مؤرخ ومدث وقصّاص وفقيه فى عصره فى القرن السادس الهجرى وأغزرهم بما كتبه من مؤلفات فى التاريخ والفقه.2 ـ كان فقيها حنبليا شهد خفوت نفوذ الحنابلة لصالح التصوف ، الدين الأرضى الآخذ فى الصعود .
وفى ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 1 )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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