هكذا يتم تدمير الدولة العراقية

2019/08/20 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم مايكل اوترمان و ريتشارد هيل وبول ويلسون في كتابهم الشهير (محو العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع اخر) مصطلح «ابادة المجتمع» الذي استخدمه لأول

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