2019/08/20 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ بغداد يعلن مساواة المحاضرين المجانيين من خريجي الكليات الساندة والكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم في الصباحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/20 | 03:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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