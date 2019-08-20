2019/08/20 | 04:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t-wLrNWVAQ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو ردة فعلك من تشوف افعى سامة في المستشفى) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شنو ردة فعلك من تشوف افعى سامة في المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).