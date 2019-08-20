كتاب أصفر بقلب أخضر

2019/08/20 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب أصفر بقلب أخضرصباح ناهيدخلت كلمات كثيرة في اللغة الدارجة اليوم مصدرها قديم غير العربية، كالسومرية والأكدية والآشورية والآرامية، وكان العلامة طه باقر أول من وضعها في قاموس ورتبها ليعرف الناس أصلها.باقر كان يسابق الزمن كي يعرف ويتعلم قصة الآثاركنت كلما تناهى إلى مسمعي إصدار جديد للعالم طه باقر أستاذ الآثار العراقية السومرية والآشورية أجدني في مكتبه لأخذ نسختي منه فقد عقدت صداقة مع أستاذ الأساتذة، هكذا يسمونه، بحكم وجودي معه في البناية نفسها التي تجمع أقسام الآثار والاجتماع والإعلام حيث أدرس في آداب بغداد، وكانت لحضور طه باقر (1912- 1984) المهيب في الكلية ثروة وقيمة كبرى لاسيما بعيد ترجمته ودراسته القيمة لإثني عشر لوحا طينيا من الفخار، لخصت أقدم النصوص الأدبية في التاريخ البشري مجسدة بـ”ملحمة جلجامش” التي ترجمها باقر عن اللغة السومرية ليخرج نصا يؤكد ريادة الأسطورة العراقية للكتابة الأدبية بهذه الملحمة، التي كان مسرحها الوركاء إحدى عواصم الحضارة السومرية في الألف الثالث قبل الميلاد.كان باقر ورهط من علماء الآثار كفؤاد سفر وأحمد سوسة وفوزي رشيد وسواهم يسابقون الزمن كي يعرفوا ويتعلموا قصة الآثار التي تنهب وقد ملأت متاحف العالم في برلين ولندن وباريس وسواها، حتى أسسوا نواة للمتحف العراقي ليوثقوا الآثار التي تكتشفها البعثات الأجنبية المنقبة.كتاب طه باقر الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود يرافقني منجزه بعنوان “منْ تُراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل” الذي أورد فيه المفردات التي دخلت العربية من الحضارة السومرية، ومعناها في كلتا اللغتين، فمفردات مثل؛ شكو، ماكو، والجا التي تسبق الكلام في الجنوب العراقي وسواها الكثير من الكلمات هي من بقايا المحكية السومرية، ظلت عالقة على ألسن الناس وهم يتحدثون العامية.فقد دخلت كلمات كثيرة في اللغة الدارجة اليوم مصدرها قديم غير العربية، كالسومرية والأكدية والآشورية والآرامية، وكان العلامة طه باقر أول من وضعها في قاموس ورتبها ليعرف الناس أصلها حين يقولون “شروكي”- ليس لها علاقة بالقادمين من الشرق معناها المستوطن- شروكي يعني سومري .جا: وهي كلمة مرادفة لـ(لعد) في بغداد يستخدمها أهل الجنوب بكثرة، للاستهلال، فيقولون: (جا شلون؟) بمعنى كيف إذن، وأصلها من (كا) أو (قا) الآرامية.كش: تقول النساء العراقيات (كش برد حيلك) أو (كش بره وبعيد) لطرد الشر.وكش فعل أمر بمعنى ابتعد أو انصرف بعيدا، وأصلها في السومرية (كاش) وتعني أهرب أو انصرف.ماشه: تربط بها خصل الشعر، وهي كلمة سومرية الأصل وتعني الرأس (ماش).مشط: في الأكدية (مُشطو)، ومشط محققة في الأكدية عن الحقبة العراقية القديمة.مئات المفردات أعادها باقر إلى أصولها ليترك للناس الاستدلال عليها.كاتب عراقي

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