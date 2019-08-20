طلال الربيعي - هونغ كونغ والتدخلات الإمبريالية الأمريكية والبريطانية!

2019/08/20 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي نطالع الآن الكثير من التغطية الإعلامية لصالح الاحتجاجات الحالية في هونغ كونغ.والكثير من اليساريين يقفزون إلى استنتاجات سريعة ويدعمون الاحتجاجات.بدلاً من ذلك، من الضروري التوقف وطرح بعض الأسئلة.أولاً، ما هي هونغ كونغ؟هونغ كونغ هي معقل للرأسمالية المنفلتة.إنها واحة لرجال الأعمال والنخبة المالية.وهم يخشون محاربة الفساد الذي يحدث في أماكن أخرى من الصين, حيث تم إعدام اكثر من ع......

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