إيران تبحث عن حلّ لمعضلة استنزاف جيشها الرديف في العراق

2019/08/20 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يعكس إلحاح جهات عراقية وثيقة الصلة بإيران، في مطالبة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطوّرة

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