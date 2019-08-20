الخلاف يتسع بین لاريجاني ویزدي قطبي التيار المحافظ الإيراني

2019/08/20 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسع الخلاف بين قطبي التيار المحافظ في إيران: الرئيس السابق للسلطة القضائية صادق لاريجاني ورئيس رابطة مدرسي الحوزة العملية بمدينة قم محمد

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