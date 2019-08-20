أرواح العراقيين تجارة سياسية فاسدة

2019/08/20 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس غريبا أن تكون هناك علاقة بين السياسة والتجارة حينما تصبان في خدمة المواطن، ولكن في العراق دخل صغار التجار والمقاولين عالم

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