مظاهرات وشغب بشرق إندونيسيا والحكومة تسعى لاحتواء التوتر المناطقي

2019/08/20 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدن في إقليمي بابوا وبابوا الغربية بأقصى شرق إندونيسيا مظاهرات شارك فيها آلاف، وتحولت إلى أعمال شغب أصيب فيها أربعة من

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