2019/08/20 | 05:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية، طالبا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.وأوضح بيان للتحالف أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية و الطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد.واشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.وكانت مقاتلات تابعة للتحالف قد شنت في وقت سابق غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثيين، في محافظة صعدة شمال اليمن. ونقل عن موقع "سبتمبر نت" التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.من جهة أخرى، أفاد موقع "سبتمبر نت" أن القيادي في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المدعو عبدالله بطيلي أصيب بجروح بليغة مع عدد من مرافقيه اليوم إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر حوثية، بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

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