2019/08/20 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات واسعة بمناسبة عيد الغدير الاغر - 2019/8/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0qjVyXL6isY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالات واسعة بمناسبة عيد الغدير الاغر - 2019/8/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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