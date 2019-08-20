2019/08/20 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رانيا يوسف بين "الآنسة فرح" و"مملكة إبليس"تخوض الفنانة المصرية رانيا يوسف بطولة تلفزيونية جديدة عبر مسلسل "الآنسة فرح"، الذي كان يحمل اسم "شكة دبوس" قبل تغييره.والعمل مأخوذ من فورمات أميركي، ويتولى إخراجه أحمد الجندي، ويشارك فى بطولته أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وعارفة عبد الرسول.على صعيد آخر، انتهت رانيا أخيراً من تصوير مسلسل "مملكة إبليس"، الذي تنتظر عرضه قريباً، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، وإيمان العاصي.

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