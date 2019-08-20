شرطة ميسان تنفي منع ارتداء ( البرمودا )

2019/08/20 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة شرطة محافظة ميسان, اليوم الثلاثاء، ماتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منعها المواطنين من ارتداء السراويل القصيرة أو ما يعرف بالبرمودا.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام حول ضرورة التوخي والدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات الكاذبة وعدم افتعال الفتنة وإثارة القلق و الفوضى بين المواطنين نفت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت ما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي في ما يخص منع ارتداء ( البرمودا )".

واكدت قيادة الشرطة بأنها "لم تصدر اي تعليمات بهذا الموضوع وما تناقلته بعض وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة ولا أساس لوجوده".وبحسب البيان، فأن قيادة الشرطة دعت "مواطنينا وشبابنا الكرام إلى عدم الانجرار وراء هذة الصفحات واعتماد المصادر الحقيقية المعروفة والمعلن عنها في الاطلاع على الإخبار من يود استسقاء المعلومات والإخبار الدقيقة والصحيحة ليتابع صفحاتها على الفيس بوك باعتبارها المصدر الموثوق بالإضافة الى التواصل مع قسم العلاقات و الإعلام في شرطة ميسان".

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