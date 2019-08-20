اتحاد الكرة يكشف أهم التعديلات المقترحة على عقد كاتانيتش

2019/08/20 | 07:42

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بغداد :سومر نيوز

كشف نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار، أهم فقرات التعديل المقترحة على عقد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كات...

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