2019/08/20 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة جديدة تضرب هجوم برشلونة وغياب لخمسة اسابيع أعلن نادي برشلونة الاسباني رسميا عن إصابة عثمان ديمبلي و غيابه عن الفريق الكتالوني لفترة تصل إلى خمسة أسابيع.و أشار النادي الاسباني في بيان رسمي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الفخذ الايسر ستجعله بعيدا عن مباريات الفريق لمدة شهر و أسبوع.و خضع اللاعب لفحوصات طبية على موضع الإصابة ليؤكد النادي الكتالوني معاناته من إصابة في الفخذ.و كانت إذاعة كادينا سير الاسبانية قد أكدت مؤخرا أن اللاعب يعاني من بعض المشاكل في الفخذ و ظهرت عليه هذه المشاكل في مباراة أتليتيك بلباو.و من المنتظر أن يعود اللاعب من جديد للمشاركة مع البارسا في السادس و العشرين من سبتمبر المقبل حال سير عملية التعافي بشكل جيد.

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