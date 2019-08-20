2019/08/20 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد توضح تصريحات الساعدي بشأن رواتب الأجهزة الأمنية المنحلة أوضحت هيأة التقاعد الوطنية، تصريحات مدير عام الهيأة أحمد الساعدي بشأن رواتب الأجهزة الأمنية المنحلة.وذكر بيان للهيأة "هذا المنشور غير صحيح جملةً وتفصيلاً ومتقاعدينا أي تصريح تتداوله مواقع التواصل الأجتماعي ليس شرط إن يكون صحيح وصادر من الهيأة ومن الخطأ تداوله ما هذه الا صحافة صفراء تريد أن تدمر البلاد والعباد ويجب أهمالها".وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت تصريحات مدير عام دائرة التقاعد العامة بـ"عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والأجهزة الامنية السابقة".

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