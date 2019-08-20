نائب عنها: ذي قار لديها 100 مدرسة طينية تمثل بيئة طاردة للطلبة

2019/08/20 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن محافظة ذي قار قصي الياسري، الثلاثاء، ان المحافظة لديها اكثر من 100 مدرسة طينية وخاصة في المناطق النائية، لافتاً الى ان تلك المدارس تعد بيئة طاردة للطلبة على الرغم من ان اغلب الطلبة المتفوقين هم من تلك المناطق.وقال الياسري في تصريح لـ /المعلومة/، إن “ذي قار تعاني من مشكلة نقص […]

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