كيف تؤثر الأشعة الكونية في ذكاء رواد الفضاء

2019/08/20 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل علماء من مراكز البحوث الروسية الرائدة، إلى استنتاج مفاده أن الأشعة الكونية يمكن أن تساعد على رفع مستوى ذكاء رواد الفضاء خلال تنقلهم بين الكواكب.

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